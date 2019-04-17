В Нью-Йорке выбрали лучший автомобиль в мире

Изначально в списке претендентов на звание «Всемирный автомобиль года» значилось 40 моделей. Шорт-лист из трех финалистов обнародовали на автосалоне в Женеве. В него попали Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60. Победителя выбирало жюри, в состав которого вошли 86 автомобильных журналистов из 24 стран мира.
Также на автосалоне в Нью-Йорке назвали победителей в еще пяти категориях. Лучшим представительским автомобилем стал Audi A7, спорткаром — McLaren 720S. Лучшей машиной для города назвали Suzuki Jimny, а экологичным снова стал I-Pace. Награду за лучший дизайн также получил британский электрический кроссовер.
В 2018 году звания «Всемирный автомобиль года» удостоился Volvo XC60, за год до этого – Jaguar F-Pace, а в 2016-м – Mazda MX-5.