В Нью-Йорке выбрали лучший автомобиль в мире

Также на автосалоне в Нью-Йорке назвали победителей в еще пяти категориях. Лучшим представительским автомобилем стал Audi A7, спорткаром — McLaren 720S. Лучшей машиной для города назвали Suzuki Jimny, а экологичным снова стал I-Pace. Награду за лучший дизайн также получил британский электрический кроссовер.

В 2018 году звания «Всемирный автомобиль года» удостоился Volvo XC60, за год до этого – Jaguar F-Pace, а в 2016-м – Mazda MX-5.