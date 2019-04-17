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18:21

В Нью-Йорке выбрали лучший автомобиль в мире

Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»

Объявлен победитель конкурса «Всемирный автомобиль года». Им стал кроссовер Jaguar I-Pace — первая машина британской марки с полностью электрической силовой установкой. Для группы Jaguar Land Rover эта награда стала второй в истории: двумя годами ранее лучшей машиной в мире выбрали F-Pace.
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Изначально в списке претендентов на звание «Всемирный автомобиль года» значилось 40 моделей. Шорт-лист из трех финалистов обнародовали на автосалоне в Женеве. В него попали Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60. Победителя выбирало жюри, в состав которого вошли 86 автомобильных журналистов из 24 стран мира.

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Audi A7

Также на автосалоне в Нью-Йорке назвали победителей в еще пяти категориях. Лучшим представительским автомобилем стал Audi A7, спорткаром — McLaren 720S. Лучшей машиной для города назвали Suzuki Jimny, а экологичным снова стал I-Pace. Награду за лучший дизайн также получил британский электрический кроссовер.

В 2018 году звания «Всемирный автомобиль года» удостоился Volvo XC60, за год до этого – Jaguar F-Pace, а в 2016-м – Mazda MX-5.

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