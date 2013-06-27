Марк Уэббер объявил о завершении карьеры в Формуле-1

Марк Уэббер завершит свою карьеру в Формуле-1 в конце текущего года и перейдет в гонки на выносливость. Австралиец покинет Red Bull Racing, за которую выступал с 2008 года, и будет выступать за команду Porsche, сообщает Autosport.

Porsche вернется в гонки на выносливость в следующем году. Самая успешная марка в истории "24 часов Ле-Мана" уже начала тесты своего нового прототипа категории LMP1. Ранее команда подписала контракты с тремя пилотами: Нилом Яни, Романом Дюма и Тимо Бернардом. Теперь к ним присоединится Уэббер.

Марк дебютировал в Формуле-1 в 2002 году. Затем выступал в командах Jaguar, Williams и Red Bull. На его счету девять побед в гонках чемпионата. До начала карьеры в Гран-при Уэббер дважды был участником марафона "24 часа Ле-Мана" в составе команды Mercedes-Benz.

Кто станет напарником Себастьяна Феттеля в Red Bull Racing, пока неизвестно. Главным претендентом на место в чемпионском коллективе считается финский пилот Кими Райкконен, ныне выступающий за Lotus. Также в числе претендентов на замену Уэбберу называются пилоты команды Toro Rosso Дэниэл Риккардо и Жан-Эрик Вернь.