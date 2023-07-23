Новый Hyundai Santa Fe, 680-сильный Mercedes-AMG GLC и самый быстрый в мире седан: главное за неделю

Новый Hyundai Santa Fe, 680-сильный Mercedes-AMG GLC и самый быстрый в мире седан: главное за неделюПять главных новостей прошедшей недели
Пять самых главных автомобильных новостей прошедшей недели. Всё только самое интересное: кроссовер Hyundai Santa Fe нового поколения, «заряженные» Mercedes-AMG GLC 43 и 63 S E Performance, суперседан Maserati Ghibli 334 Ultima, новый Chevrolet Traverse и рассекреченные Skoda Kamiq и Scala.
Представлен Hyundai Santa Fe нового поколения
Корейский кроссовер Hyundai Santa Fe сменил поколение и радикально преобразился. Модель вступила в новое, пятое поколение. Технические характеристики пока не приводятся, зато дизайн экстерьера и интерьера можно рассмотреть во всех подробностях. Некогда популярный в России кроссовер теперь выглядит совершенно иначе, он стал более квадратным, свесы сделали короче, а расстояние между колес, напротив, увеличилось. Кроме того, Santa Fe обзавелся собственной «световой подписью» — ходовыми огнями и задними фонарями характерной H-образной формы.
Представлен 680-сильный Mercedes-AMG GLC
Кроссовер Mercedes-Benz GLC получил две мощные версии от AMG. Представлены две модификации: Mercedes-AMG GLC с индексом 43 с «мягкогибридной» установкой на 421 лошадиную силу и топовый GLC 63 S E Performance, бензоэлектрическая установка которого выдает 680 сил. Старт продаж пока не анонсирован, цены тоже еще не объявили. Единственное, что известно — AMG-версии GLC будут доступны в особом исполнении Еdition 1 с чёрно-жёлтым декором. AMG-версия обязательно появится и у кросс-купе GLC Coupe, но, скорее всего, её выведут на рынок не раньше чем через год.
Maserati построила самый быстрый в мире седан
Компания Maserati представила последние машины с двигателем V8. Лимитированные Levante V8 Ultima и Ghibli 334 Ultima будут выпущены в количестве 103 штук; получат агрегаты от версий Trofeo; а также уникальный декор. Помимо этого, седан окажется ещё и самым быстрым в мире. Цифра в названии — это максимальная скорость, которую разовьет машина, оснащенная битурбомотором V8 3.8 мощностью 580 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента. Это быстрее, чем Bentley Flying Spur Speed (333 км/ч), до последнего времени считавшегося самым быстрым в мире седаном.
Показан новый Chevrolet Traverse: свежий дизайн и внедорожная версия
Компания Chevrolet показала Traverse нового поколения. Полноразмерный кроссовер с тремя рядами дебютировал в 2008 году в Чикаго, а в 2017-м на конвейер встала его новая версия, пережившая рестайлинг тремя годами позже. Теперь же Traverse перешел в третье поколение. Внешне новинка в целом похожа на предшественника, но получила несколько заметных отличий. Среди ключевых новшеств — 2,5-литровый мотор с турбонаддувом и версия Z71, увеличивающая потенциал Traverse за пределами асфальта. Со сменой поколения Chevrolet Traverse получил более узкую диодную оптику.
Skoda рассекретила обновленные Kamiq и Scala
Компания Skoda обновила европейские модели Kamiq и Scala. В России ни Kamiq, ни Scala официально не продались, однако их все же можно купить — автомобили возят в страну параллельными путями. А значит есть вероятность, что у нас появятся и рестайлинговые версии этих автомобилей. Обе они были рассекречены на тизерных изображениях: главным изменением в дизайне Kamiq стали новые бамперы и модернизированная оптика, а у Scala появилась «световая подпись». Судя по тизерным снимкам, Kamiq осовременят переднюю и заднюю оптику, также изменится дизайн бамперов.