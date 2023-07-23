Новый Hyundai Santa Fe, 680-сильный Mercedes-AMG GLC и самый быстрый в мире седан: главное за неделю

Компания Skoda обновила европейские модели Kamiq и Scala. В России ни Kamiq, ни Scala официально не продались, однако их все же можно купить — автомобили возят в страну параллельными путями. А значит есть вероятность, что у нас появятся и рестайлинговые версии этих автомобилей. Обе они были рассекречены на тизерных изображениях: главным изменением в дизайне Kamiq стали новые бамперы и модернизированная оптика, а у Scala появилась «световая подпись». Судя по тизерным снимкам, Kamiq осовременят переднюю и заднюю оптику, также изменится дизайн бамперов.