Maserati построила самый быстрый в мире седан

Прощание с «восьмерками» Ferrari, которые Maserati использует вот уже 11 лет, слегка затянулось. Компания из Маранелло объявила о прекращении поставок агрегатов весной 2019 года, но последние восьмицилиндровые автомобили с трезубцем были представлены только сейчас. И если Levante V8 Ultima, в общем-то, не отличается от исходного Trofeo, то Ghibli 334 Ultima — это попытка прыгнуть выше головы.