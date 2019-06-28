Volkswagen запустил каршеринг электрокаров

Сервисом WeShare можно воспользоваться через специальное приложение, и пока он доступен только в Берлине. Требования к пользователям сервиса стандартные: нужно быть не моложе 21 года, иметь права категории B, водительский стаж как минимум год и быть зарегистрированным на территории Германии. Пока что возможности каршеринга ограничены: зона, в которой можно арендовать автомобиль, составляет 150 километров. Кроме того, на первом этапе после запуска «севшие» автомобили будут собирать и заряжать вручную сотрудники сервиса.