Volkswagen запустил каршеринг электрокаров

Сервисом WeShare можно воспользоваться через специальное приложение, и пока он доступен только в Берлине. Требования к пользователям сервиса стандартные: нужно быть не моложе 21 года, иметь права категории B, водительский стаж как минимум год и быть зарегистрированным на территории Германии. Пока что возможности каршеринга ограничены: зона, в которой можно арендовать автомобиль, составляет 150 километров. Кроме того, на первом этапе после запуска «севшие» автомобили будут собирать и заряжать вручную сотрудники сервиса.
К 2020 году, после презентации хэтчбека ID.3, который должен доукомплектовать парк каршеринга, компания планирует расширяться. Если сервис будет пользоваться спросом, география действия WeShare расширится до Праги и Гамбурга, а приложение станет более автономным, чтобы все манипуляции с автомобилем могли производить сами пользователи с помощью смартфона.
Первые поставки электрического хэтчбека Volkswagen ID.3 запланированы на середину следующего года. В Россию новинку привозить не планируют — основными рынками немецкая компания считает Германию, Францию, Нидерланды, Норвегию, Великобританию и Австрию. В год компания планирует продавать не меньше 100 000 автомобилей.