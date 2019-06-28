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15:40

Volkswagen запустил каршеринг электрокаров

Пока через сервис WeShare можно арендовать только модель e-Golf

Немецкий автопроизводитель Volkswagen запустил в Германии фирменный сервис краткосрочной аренды. Сейчас он работает в тестовом режиме только в Берлине, а в автопарке всего 1500 электрических «Гольфов». Вскоре производитель добавит еще 500 моделей e-up! и расширит географию присутствия.
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Сервисом WeShare можно воспользоваться через специальное приложение, и пока он доступен только в Берлине. Требования к пользователям сервиса стандартные: нужно быть не моложе 21 года, иметь права категории B, водительский стаж как минимум год и быть зарегистрированным на территории Германии. Пока что возможности каршеринга ограничены: зона, в которой можно арендовать автомобиль, составляет 150 километров. Кроме того, на первом этапе после запуска «севшие» автомобили будут собирать и заряжать вручную сотрудники сервиса.

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К 2020 году, после презентации хэтчбека ID.3, который должен доукомплектовать парк каршеринга, компания планирует расширяться. Если сервис будет пользоваться спросом, география действия WeShare расширится до Праги и Гамбурга, а приложение станет более автономным, чтобы все манипуляции с автомобилем могли производить сами пользователи с помощью смартфона.

Первые поставки электрического хэтчбека Volkswagen ID.3 запланированы на середину следующего года. В Россию новинку привозить не планируют — основными рынками немецкая компания считает Германию, Францию, Нидерланды, Норвегию, Великобританию и Австрию. В год компания планирует продавать не меньше 100 000 автомобилей.

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