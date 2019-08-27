Wiesmann готовит новинку с мотором от BMW M5

По предварительным данным, в движение новинку приводит 4,4-литровый 600-сильный мотор V8 от последний BMW M5. Wiesmann получила доступ к этому силовому агрегату в рамках партнерства с баварским автопроизводителем, о котором было объявлено еще в 2017 году.
Производство пока безымянной модели будет налажено в городе Дюльмен в немецком регионе Северный Рейн-Вестфалия.
Что же касается упомянутого GT MF4-CS, то он был представлен шесть лет назад и комплектовался восьмицилиндровым мотором, который развивал 402 лошадиные силы. С такой установкой суперкар набирал первую «сотню» за 4,4 секунды, а максимальная скорость составляла 293 километра в час.