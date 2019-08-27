Wiesmann готовит новинку с мотором от BMW M5

По предварительным данным, в движение новинку приводит 4,4-литровый 600-сильный мотор V8 от последний BMW M5. Wiesmann получила доступ к этому силовому агрегату в рамках партнерства с баварским автопроизводителем, о котором было объявлено еще в 2017 году.

Производство пока безымянной модели будет налажено в городе Дюльмен в немецком регионе Северный Рейн-Вестфалия.