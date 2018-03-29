Комплект дополнительного оснащения позволяет снизить массу спорткара на 40 килограммов

Пульс

Porsche 911 GT3 RS получил спорт-пакет по цене «Шкоды»

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29 марта 2018

Компания Porsche разработала для суперкара 911 GT3 RS опциональный пакет Weissach, который позволит снизить массу машины на 40 килограммов. Мировая премьера комплекта состоялась на автосалоне в Нью-Йорке. Цена — 18 тысяч долларов (1 040 000 рублей). Столько в России стоит, например, Skoda Octavia.

Машины со спорт-пакетом оснащаются углепластиковой крышей, которая на полкилограмма легче стандартной из магниевого сплава. Карбоновые стойки и стабилизаторы позволяют скинуть еще 5,4 килограмма.

Использование композитных подрулевых переключателей, декоративных вставок на руле и облегченных ковриков снижает массу спорткара на 450 граммов. Капот и заднее антикрыло при этом будут выполнены из «видимого углепластика», а не окрашены, как у базовой модели.

Дополнительно для Porsche 911 GT3 RS Weissach Package можно заказать комплект колес из магниевого сплава. Их масса на 11 килограммов меньше алюминиевых, а цена составляет 13 000 долларов (750 тысяч рублей).

Обновленный Porsche 911 GT3 RS дебютировал в феврале текущего года. Суперкар оснащен четырехлитровым оппозитным двигателем мощностью 520 лошадиных сил, который работает в паре с перенастроенным семиступенчатым «роботом» PDK. С нуля до «сотни» машина может ускоряется за 3,2 секунды. Максимальная скорость — 312 километров в час.

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