Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
14:02

Самый непредсказуемый дрэг: проливной дождь и 30 непохожих машин

Заезды проводились на тестовом треке Top Gear

YouTube-канал Lovecars организовал масштабный дрэг-рейсинг с участием 30 автомобилей. Среди них были как современные суперкары, так и «классика», рестомоды и даже один багги.
Загрузка...

Заезды проводились на британском аэродроме Дансфолд, где находится тестовый трек Top Gear. Проливной дождь сделал результаты гонок непредсказуемыми, тем не менее большая часть финалистов были оснащены полным приводом. Итоговые заезды не были проведены полностью, так как из-за большого количества воды на треке машины теряли сцепление с покрытием и улетали с трассы.

Издание Motor Trend ежегодно проводит так называемый «величайший дрэг-рейсинг в мире», в котором всегда участвует около дюжины суперкаров. Гонку прошлого года можно посмотреть здесь, а на победителя 2017-го – здесь.

Источник: Lovecars
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...