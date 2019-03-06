Самый непредсказуемый дрэг: проливной дождь и 30 непохожих машин

Заезды проводились на британском аэродроме Дансфолд, где находится тестовый трек Top Gear. Проливной дождь сделал результаты гонок непредсказуемыми, тем не менее большая часть финалистов были оснащены полным приводом. Итоговые заезды не были проведены полностью, так как из-за большого количества воды на треке машины теряли сцепление с покрытием и улетали с трассы.