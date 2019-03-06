Заезды проводились на британском аэродроме Дансфолд, где находится тестовый трек Top Gear. Проливной дождь сделал результаты гонок непредсказуемыми, тем не менее большая часть финалистов были оснащены полным приводом. Итоговые заезды не были проведены полностью, так как из-за большого количества воды на треке машины теряли сцепление с покрытием и улетали с трассы.
14:02
Самый непредсказуемый дрэг: проливной дождь и 30 непохожих машин
Заезды проводились на тестовом треке Top Gear
YouTube-канал Lovecars организовал масштабный дрэг-рейсинг с участием 30 автомобилей. Среди них были как современные суперкары, так и «классика», рестомоды и даже один багги.