Great Wall показал гибридный кроссовер размером с Mazda CX-5

Технически и внешне Macchiato очень похож на «старший» кроссовер Wey Mocha. Обе модели «кофейной» линейки базируются на переднеприводной архитектуре Lemon с независимой задней подвеской и возможностью установки гибридных силовых установок.
Габариты Wey Macchiato известны: длина/ширина/высота модели равны соответственно 4520/1855/1665 миллиметрам, колёсная база — 2710 миллиметров.
Фото: Wey Macchiato, autohome.com.cn
Инженеры Wey по сути лишили покупателей традиционной приборной панели — все Macchiato оснащаются проекционным дисплеем с функцией дополненной реальности, а на небольшом трапецевидном дисплее дублируется только самая необходимая информация. Также можно заменить монитором салонное зеркало заднего вида: в таком случае информация на экран будет выводиться с камеры.
Взаимодействовать с машиной можно через 14,6-дюймовый планшет информационно-развлекательного комплекса, причём касаться экрана не обязательно: можно воспользоваться россыпью из 16 клавиш на мультируле или регулировочной шайбой. Традиционными кнопками меняются ключевые настройки климата. Всем Macchiato положена полностью светодиодная оптика, а вот за панорамную крышу, камеры кругового обзора и 18-дюймовые литые диски придётся доплачивать.
Фото: Интерьер Wey Macchiato, autohome.com.cn
На старте продаж Wey Macchiato получит единственную гибридную силовую установку, состоящую из 102-сильного «атмосферника» 1.5, 136-сильного электромотора, встроенного в 9-скоростной «робот» DCT, а также никель-кобальт-марганцевой батареи ёмкостью 1,7 киловатт-часа. Система развивает пиковые 192 лошадиные силы и может работать в последовательном или параллельном режиме.
На скоростях до 35 километров в час бензиновый мотор выполняет роль генератора, а в движение кроссовер приводит электромотор, но по мере разгона двигатель внутреннего сгорания подсоединяется к передним колёсам. Производитель обещает завидную экономичность: Wey Macchiato расходует в смешанном цикле не более 4,7 литра бензина на 100 километров пробега.
Публичная премьера Wey Macchiato наверняка состоится в апреле на Шанхайском автосалоне. Там же концерн Great Wall может раскрыть прайс-лист и недостающие технические подробности. Вполне вероятно, со временем у Macchiato появится более мощная заряжаемо-гибридная версия с электрическим полным приводом: архитектура Lemon это предусматривает.