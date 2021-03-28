Great Wall показал гибридный кроссовер размером с Mazda CX-5

Инженеры Wey по сути лишили покупателей традиционной приборной панели — все Macchiato оснащаются проекционным дисплеем с функцией дополненной реальности, а на небольшом трапецевидном дисплее дублируется только самая необходимая информация. Также можно заменить монитором салонное зеркало заднего вида: в таком случае информация на экран будет выводиться с камеры.

Взаимодействовать с машиной можно через 14,6-дюймовый планшет информационно-развлекательного комплекса, причём касаться экрана не обязательно: можно воспользоваться россыпью из 16 клавиш на мультируле или регулировочной шайбой. Традиционными кнопками меняются ключевые настройки климата. Всем Macchiato положена полностью светодиодная оптика, а вот за панорамную крышу, камеры кругового обзора и 18-дюймовые литые диски придётся доплачивать.