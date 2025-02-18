Швейцарца оштрафовали на 100 тысяч долларов за несоблюдение дистанции

При этом нарушитель может избежать столь сурового наказания

Водителя в Швейцарии оштрафовали на 100 тысяч долларов за несоблюдение дистанции. По данным портала 20 Min, столь суровое наказание связано с тем, что уровень денежных штрафов в стране зависит от дохода нарушителя. Поскольку автомобилист является миллионером, суд постановил оплатить такую внушительную сумму. В то же время при соблюдении ряда условий автомобилист может сохранить большую часть денег.