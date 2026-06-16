Названы 6 премиальных авто, которые простаивают в сервисе неделями

Антилидером стал кроссовер Audi Q7 последнего поколения с показателем надежности всего 78,6%: на поломки за последние два года пожаловались 47% владельцев. Чаще всего проблемы возникали с электроникой, двигателем, выхлопной системой и мультимедиа. При этом 29% ремонтов обошлись владельцам более чем в 1500 фунтов стерлингов (около 146 тысяч рублей).

Второе место занял электрический кроссовер BMW iX с надежностью 81%: 33% владельцев столкнулись с серьезными неисправностями аккумулятора, электродвигателя, мультимедиа и рулевого управления. В 43% случаев машины простояли в сервисе больше недели.

Замкнул тройку Mercedes-Benz GLE текущего поколения с рейтингом 82%: 43% водителей сообщили о проблемах с электроникой, кондиционером, мотором, подвеской и отделкой салона, причем 45% автомобилей находились в ремонте более недели.

В топ-6 самых проблемных премиум-моделей также вошли Porsche Cayenne (84,2%), Audi E-tron (84,4%) и Land Rover Discovery (84,7%).

WhatCar и MotorEasy уже называли Audi Q7 в числе самых ненадежных кроссоверов, но в предыдущих поколениях.

Ранее стало известно о планах Volkswagen построить армейский штурмовой автомобиль.