Установлен рекорд скорости на быстрейшей в мире тележке

Теперь Никсу предстоит еще одна скоростная поездка на тележке, во время которой за ним будет наблюдать комиссия Книги рекордов Гиннесса. Чтобы попасть в книгу, ему придется разогнаться хотя бы до 68 километров в час, однако британец собирается не только превысить этот порог, но и побить свой собственный рекорд в 72 километра в час. «Если эта штука меня не убьет», – добавил он.