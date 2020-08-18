18:00

Установлен рекорд скорости на быстрейшей в мире тележке

Тележка с мотором разогналась до 72 километров в час

© Autoevolution
Мария Евдокимова
Кевин Никс, садовник из графства Оксфордшир на юге Англии, собрал самоходную тележку с мотором. На ней он установил рекорд скорости, разогнавшись до 72 километров в час. Результат быстрейшей в мире тележки зафиксировали в ходе заезда на мероприятии Straightliners в Йоркшире.

По словам 55-летнего Никса, он сам не ожидал, что тележка под названием Barrow of Speed (дословно – «Тележка Скорости») способна ехать настолько быстро. Максимальная скорость, на которую он рассчитывал, составляла 64 километра в час. Однако тележка превзошла его ожидания и полностью оправдала свое имя.

«Это самое странное транспортное средство в мире. Ручки крутятся во всех направлениях. Когда я ехал на ней, моей задачей было не только двигаться прямо как можно быстрее, а еще и стараться не врезаться во что-нибудь. Это круто! Адреналин зашкаливает», – описал Никс свои эмоции от заезда.

Видео: Car Throttle

Теперь Никсу предстоит еще одна скоростная поездка на тележке, во время которой за ним будет наблюдать комиссия Книги рекордов Гиннесса. Чтобы попасть в книгу, ему придется разогнаться хотя бы до 68 километров в час, однако британец собирается не только превысить этот порог, но и побить свой собственный рекорд в 72 километра в час. «Если эта штука меня не убьет», – добавил он.

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Кевин Никс

Фото: Autoevolution

Barrow of Speed – не первое странное средство передвижения, сконструированное Никсом и претендующее на мировой рекорд скорости. Два года назад он превратил старый Volkswagen Passat в сарай на колесах с 450-сильным твин-турбо от Audi RS4, который удалось разогнать до 163,34 километра в час.