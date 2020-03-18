Самые крутые самодельные автомобили

Что может получиться, если есть руки и много свободного времени

Представьте, что массовые автомобили — это не для вас. Как поступить? Если позволяют финансовые возможности, вы, вероятно, обратитесь в кузовное ателье или к производителям мелкосерийной экзотики. А что делать, если таких средств нет? Выход один: брать инструменты и ваять мечту собственными руками. Только в этом случае получится самый что ни на есть уникальный автомобиль, полностью соответствующий вашим желаниям и вкусовым предпочтениям. И именно так поступили герои нашей подборки. Кому-то из них было неудобно парковать огромный пикап, поэтому он собрал внедорожник поменьше, а кому-то просто хотелось воплотить детскую мечту…