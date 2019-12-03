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17:15

На станциях зарядки Tesla в США возникли гигантские очереди

Из-за увеличения количества электромобилей возрос спрос на свободные розетки

© Twitter.com/lyssabits
Лиза Будрина
Не успели американские автомобилисты отойти от многокилометровых пробок, возникших из-за Дня благодарения, как появилась новая проблема: переполненные станции Supercharger, на которых можно подзарядить электромобили Tesla. Например, на одной из них скопилось полсотни желающих подключить машину к розетке.

В Facebook набирает популярность видео, снятое на одной из станций Supercharger в Калифорнии там возникла очередь из 50 с лишним электромобилей. Такой ажиотаж объясняется тем, что этот пункт подзарядки расположен на полпути из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско.

Видео: Facebook.com/shanon.stellini

Даже наличие 40 зарядных стоек не решают проблему: дело в том, что чем больше электромобилей одновременно подключены к розеткам, тем медленнее скорость зарядки на всей станции. Соответственно, время ожидания увеличивается, подъезжают все новые и новые машины, и водителям приходится занимать очередь.

Видео: StevenMConroy

Похожая ситуация произошла в День благодарения в вечерний час пик в другом калифорнийском городе, в Сан-Луис-Обиспо. В очереди на местную станцию Supercharger очевидец насчитал 15 электромобилей Tesla.

Количество станций Supercharger по состоянию на начало декабря 2019 года. Серым цветом отмечены пункты, которые откроются в ближайшем будущем

Всего в США работают 1636 станций Supercharger. В ближайших планах Tesla – расширение сети пунктов подзарядки нового поколения, которые способны всего за пять минут зарядить три электрокара Model 3.