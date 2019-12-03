На станциях зарядки Tesla в США возникли гигантские очереди

В Facebook набирает популярность видео, снятое на одной из станций Supercharger в Калифорнии – там возникла очередь из 50 с лишним электромобилей. Такой ажиотаж объясняется тем, что этот пункт подзарядки расположен на полпути из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско.