На станциях зарядки Tesla в США возникли гигантские очереди

В Facebook набирает популярность видео, снятое на одной из станций Supercharger в Калифорнии – там возникла очередь из 50 с лишним электромобилей. Такой ажиотаж объясняется тем, что этот пункт подзарядки расположен на полпути из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско.
Видео: Facebook.com/shanon.stellini
Даже наличие 40 зарядных стоек не решают проблему: дело в том, что чем больше электромобилей одновременно подключены к розеткам, тем медленнее скорость зарядки на всей станции. Соответственно, время ожидания увеличивается, подъезжают все новые и новые машины, и водителям приходится занимать очередь.
Видео: StevenMConroy
Похожая ситуация произошла в День благодарения в вечерний час пик в другом калифорнийском городе, в Сан-Луис-Обиспо. В очереди на местную станцию Supercharger очевидец насчитал 15 электромобилей Tesla.
Всего в США работают 1636 станций Supercharger. В ближайших планах Tesla – расширение сети пунктов подзарядки нового поколения, которые способны всего за пять минут зарядить три электрокара Model 3.