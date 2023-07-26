АвтоВАЗ сократит палитру цветов кузова Lada Granta до одного оттенка

АвтоВАЗ сократит палитру цветов кузова Lada Granta до одного оттенкаКроме того, компания выпустит две сотни автомобилей с 16-клапанным мотором
Компания АвтоВАЗ в сентябре будет выпускать исключительно белые Lada Granta. В настоящий момент в дилерских центрах бренда автомобили доступны в четырех цветах кузова. Однако в первый осенний месяц в палитре марки останется один-единственный оттенок. Подобное решение автопроизводитель принял в связи с острым недостатком красок. К концу года компания может вернуть в автосалоны машины других оттенков.
В сентябре 2023 года покупателям будут доступны Lada Granta в белом акриловом «ледниковом» цвете кузова. Сейчас данная эмаль соседствует на конвейере с черной «пантерой». В четвертом квартале автопроизводитель может вернуть и другие палитры, если решит проблему с поставками красок.
Кроме того, осенью компания выпустит двести «Грант» с 16-клапанным двигателем. Партию автомобилей специалисты отправят на доработку подвески к инженерам дочерней фирмы «Лада-Спорт». После модификаций машины появятся в продаже с приставкой Drive Active в названии.
Накануне в АвтоВАЗе раскрыли стоимость антиблокировочной системы для Lada Granta. Автопроизводитель оценил ABS в 39 000 рублей.