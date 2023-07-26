АвтоВАЗ сократит палитру цветов кузова Lada Granta до одного оттенка

Кроме того, компания выпустит две сотни автомобилей с 16-клапанным мотором

Компания АвтоВАЗ в сентябре будет выпускать исключительно белые Lada Granta. В настоящий момент в дилерских центрах бренда автомобили доступны в четырех цветах кузова. Однако в первый осенний месяц в палитре марки останется один-единственный оттенок. Подобное решение автопроизводитель принял в связи с острым недостатком красок. К концу года компания может вернуть в автосалоны машины других оттенков.