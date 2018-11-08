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14:54

Видео: самая секретная коллекция Porsche в мире

В белом помещении хранится около 65 белых спорткаров Porsche разных эпох

На сайте Porsche Club of America появился рассказ о самой необычный и секретной коллекции спорткаров «Порше» в мире. Около 65 белых автомобилей хранятся в белом помещении с белой мебелью и полом, а от посетителей кураторы «музея» требуют снять обувь и оставить на входе мобильные телефоны.

Уникальная коллекция спорткаров преимущественно состоит из 911-х разных поколений. Здесь есть Carrera RS 2.7 Lightweight образца 1973 года, свидетели заката эры «воздушных» двигателей, а также современные GT3 RS и GT2 RS. Среди выставленных экземпляров можно найти трактор Diesel Junior 109 1962 года, 356A Speedster 1600 Super 1958-го и редкий 959-й.

Видео: Porsche Club of America

На верхнем этаже здания находятся ящики и стеллажи, заполненные книгами и литературой о Porsche, а также различными памятными вещами. Среди них: инструкции по эксплуатации, плакаты, велосипеды, вино и фирменные предметы багажа. Куратор музея проживает здесь же. По его словам, он уже три недели присматривает за автомобилями и другими экспонатами.

Ранее издание Car Throttle опубликовало небольшой репортаж о Лизе Тейлор, вице-президенте аэрокосмической компании, которая коллекционирует Porsche только с эксклюзивной раскраской кузова. А YouTube-блогер Shmee150 посетил самую необычную и уникальную коллекция гиперкаров в мире, в которой тоже есть Porsche.

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