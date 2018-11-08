Видео: самая секретная коллекция Porsche в мире

На верхнем этаже здания находятся ящики и стеллажи, заполненные книгами и литературой о Porsche, а также различными памятными вещами. Среди них: инструкции по эксплуатации, плакаты, велосипеды, вино и фирменные предметы багажа. Куратор музея проживает здесь же. По его словам, он уже три недели присматривает за автомобилями и другими экспонатами.

Ранее издание Car Throttle опубликовало небольшой репортаж о Лизе Тейлор, вице-президенте аэрокосмической компании, которая коллекционирует Porsche только с эксклюзивной раскраской кузова. А YouTube-блогер Shmee150 посетил самую необычную и уникальную коллекция гиперкаров в мире, в которой тоже есть Porsche.