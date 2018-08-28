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28 августа 13:02

Вот так выглядит женская коллекция автомобилей Porsche

Коллекционер покупает спорткары только в эксклюзивных цветах

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Издание Car Throttle опубликовало небольшой репортаж о женщине-коллекционере автомобилей Porsche. Сюжет рассказывает о Лизе Тейлор, вице-президенте аэрокосмической компании, с детства увлекавшейся спортивными машинами.

Коллекция Тейлор состоит в основном из современных 911-х, в том числе трековых GT3. При этом она предпочитает заказывать автомобили в эксклюзивных вариантах окраски: так, у нее есть лиловый 911-й, 718 Cayman оттенка «зеленая мята» и купе GT3 RS в цвете под названием «звездчатый рубин» (Ruby Star), представляющей собой нечто среднее между розовым и фиолетовым.

Видео с YouTube-канала Car Throttle

Помимо этого, у нее есть несколько классических моделей Porsche 911 и даже один трактор немецкой марки, выпущенный 1956 году. Кроме моделей «Порше», Тейлор владеет суперкарами McLaren, Ferrari и Acura NSX.

В январе на продажу выставили коллекцию из 12 редких автомобилей «Порше», которую оценили в 7,4 миллиона долларов.

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