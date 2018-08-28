Вот так выглядит женская коллекция автомобилей Porsche

Коллекция Тейлор состоит в основном из современных 911-х, в том числе трековых GT3. При этом она предпочитает заказывать автомобили в эксклюзивных вариантах окраски: так, у нее есть лиловый 911-й, 718 Cayman оттенка «зеленая мята» и купе GT3 RS в цвете под названием «звездчатый рубин» (Ruby Star), представляющей собой нечто среднее между розовым и фиолетовым.