Дебютировали «очень белые» спецверсии Subaru WRX
Седаны WRX и WRX STI выпустят ограниченной серией White Limited Edition
Помимо эксклюзивного оттенка кузова, специальные серия Subaru WRX выделяется 18-дюймовыми бронзовыми матовыми колёсными дисками. На седане установлена спортивная подвеска Bilstein и тормозная система Brembo с четырехпоршневыми передними и двухпоршневыми задними суппортами красного цвета.
Мощность двухлитровой оппозитной «турбочетвёрки» неизменна: двигатель выдаёт 268 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. По традиции коробка передач только ручная.
Фото: Subaru WRX
Список доработок WRX STI аналогичен: штатные колёса уступили место кованым бронзовым 19-дюймовым дискам BBS с цепкими шинами Michelin Pilot Sport Cup 2, подвеска заменена на Bilstein STI, установлены усиленные опоры рулевой рейки. Тормоза также от Brembo с шестипоршневыми суппортами, брендированными надписью STI.
Фото: Subaru WRX STI
Под капотом Subaru WRX STI White — стандартный 2,5-литровый турбомотор с распределённым впрыском. Отдача «оппозитника» достигает 310 лошадиных сил и 407 Нм крутящего момента. Для топ-версии положен фирменный симметричный полный привод и безальтернативная шестиступенчатая «механика».
Цена «очень белой» Subaru WRX начинается с 34 895 долларов (около 2,22 миллиона рублей по текущему курсу), модификация STI дороже: от 43 595 долларов (около 2,78 миллиона рублей). Всего будет реализовано по 500 экземпляров каждой модели. Первые клиенты получат машины в первом квартале 2020 года.