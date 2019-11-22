Дебютировали «очень белые» спецверсии Subaru WRX

Цена «очень белой» Subaru WRX начинается с 34 895 долларов (около 2,22 миллиона рублей по текущему курсу), модификация STI дороже: от 43 595 долларов (около 2,78 миллиона рублей). Всего будет реализовано по 500 экземпляров каждой модели. Первые клиенты получат машины в первом квартале 2020 года.