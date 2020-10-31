Торговая марка Hummer, которую GM недавно воскресил для брутального электрического пикапа, больше не отдельный бренд, а наименование модели GMC. Некоторым такое решение показалось странным, но вице-президент концерна General Motors Дункан Элдер в интервью изданию Muscle Cars & Trucks объяснил, как это получилось. Оказывается, GM не планировал давать электропикапу марку Hummer — это название просто лучше других подошло для придуманной инженерами концепции вездехода под брендом GMC. Для Chevrolet он оказался бы слишком дорогим, а для Cadillac — черезчур утилитарным.
Полноприводное шасси с электроприводом и выдающейся проходимостью заставило маркетологов General Motors вспомнить о бренде Hummer, который исторически ассоциировался с вездеходами. Топ-менеджер отметил, что товарный знак в итоге был использован как название модели, потому что менять марку GMC не планировалось и с точки зрения позиционирования на рынке она подходит электропикапу лучше всего. После того, как вопрос с маркой и моделью был решён, дизайнерам было решено адаптировать облик будущего прототипа к узнаваемому фирменному стилю Hummer.