16:00

GM не планировал давать электропикапу марку Hummer

Бренд просто оказался наиболее подходящим для нового автомобиля

Hummer EV © GMC
Александр Пономарев
Вице-президент General Motors объяснил, почему легендарная марка Hummer возродилась уже не в качестве самостоятельной рыночной единицы, а лишь как одна из моделей бренда GMC.

Торговая марка Hummer, которую GM недавно воскресил для брутального электрического пикапа, больше не отдельный бренд, а наименование модели GMC. Некоторым такое решение показалось странным, но вице-президент концерна General Motors Дункан Элдер в интервью изданию Muscle Cars & Trucks объяснил, как это получилось. Оказывается, GM не планировал давать электропикапу марку Hummer это название просто лучше других подошло для придуманной инженерами концепции вездехода под брендом GMC. Для Chevrolet он оказался бы слишком дорогим, а для Cadillac черезчур утилитарным.

Полноприводное шасси с электроприводом и выдающейся проходимостью заставило маркетологов General Motors вспомнить о бренде Hummer, который исторически ассоциировался с вездеходами. Топ-менеджер отметил, что товарный знак в итоге был использован как название модели, потому что менять марку GMC не планировалось и с точки зрения позиционирования на рынке она подходит электропикапу лучше всего. После того, как вопрос с маркой и моделью был решён, дизайнерам было решено адаптировать облик будущего прототипа к узнаваемому фирменному стилю Hummer.