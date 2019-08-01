Мегаяхту впервые подключат к розетке

Другой пример – круизный лайнер Roald Amundsen, оснащенный гибридной установкой. Он совершил свой первый рейс из Северной Норвегии в Арктику в начале июля с 500 пассажирами на борту. На одной электроэнергии он способен проплыть от 45 до 60 минут, причем аккумуляторы могут подзаряжаться как от внешней сети, так и с помощью обычного двигателя. В результате расход топлива снизился, а объем выбросов углекислого газа сократился на 20 процентов.