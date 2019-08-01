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17:44

Мегаяхту впервые подключат к розетке

Электрификация кораблей сделает морские путешествия значительно дешевле

Японский производитель батарей Nidec объявил о планах электрифицировать 50-метровую яхту Wider 165. Ее оснастят аккумуляторной батареей емкостью 544 киловатт-часа.

С полностью электрической силовой установкой яхта сможет «путешествовать в режиме нулевого уровня выбросов» на протяжении четырех часов при скорости не более пяти узлов (примерно девять километров в час). По словам представителя Nidec, проект позволит в будущем предложить новые решения для «безопасной и экологически чистой навигации», а также позволит «свести к минимуму выбросы и воздействие на морскую экосистему».

Это уже не первый случай электрификации водного транспорта. Ранее в Норвегии спустили на воду первый полностью электрический паром. В ходе его эксплуатации выяснилось, что экономия средств достигает 80 процентов, а вредные выбросы сократились на 95 процентов.

Другой пример – круизный лайнер Roald Amundsen, оснащенный гибридной установкой. Он совершил свой первый рейс из Северной Норвегии в Арктику в начале июля с 500 пассажирами на борту. На одной электроэнергии он способен проплыть от 45 до 60 минут, причем аккумуляторы могут подзаряжаться как от внешней сети, так и с помощью обычного двигателя. В результате расход топлива снизился, а объем выбросов углекислого газа сократился на 20 процентов.

Источник: Electrek.co