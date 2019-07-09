Старый формульный болид продали за рекордную сумму

1992 год стал для команды победным: он принес гонщику Найджелу Мэнселлу чемпионский титул, а Williams-Renault – Кубок конструкторов. В движение болид приводит 3,5-литровый мотор Renault RS3 V10 мощностью 760 лошадиных сил. За рулем этого болида Мэнселл провел шесть гонок в сезоне, в пяти из которых победил.