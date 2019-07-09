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13:53

Старый формульный болид продали за рекордную сумму

27 лет назад эту машину пилотировал чемпион Формулы-1 Найджел Мэнселл

Болид Williams-Renault FW14B нашел нового владельца в рамках аукциона Bonhams, прошедшего в минувшие выходные на Фестивале скорости в Гудвуде. Машину 1992 года продали за 3,37 миллиона долларов (примерно 215 миллионов рублей) – рекорд для болида Williams.
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1992 год стал для команды победным: он принес гонщику Найджелу Мэнселлу чемпионский титул, а Williams-Renault – Кубок конструкторов. В движение болид приводит 3,5-литровый мотор Renault RS3 V10 мощностью 760 лошадиных сил. За рулем этого болида Мэнселл провел шесть гонок в сезоне, в пяти из которых победил.

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До прошлых выходных машина находилась у Williams, а после торгов ее передали частному коллекционеру, чье имя не называется.

В ходе аукциона также продали Lister Storm GT1 2001 года за 580 000 долларов (37 миллионов рублей), а самым дешевым лотом оказался Austin-Healey 3000 1964 года стоимостью 286 000 долларов (18,3 миллиона рублей).

Источник: Autoevolution.com
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