Автомобиль покрыт пылью, но укомплектован самодельной кабиной

Пульс

В Исландии нашли и спасли 72-летний внедорожник Willys

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9 апреля 2018

На одном из исландских островов нашли и спасли 72-летний внедорожник Willys, укомплектованный самодельной кабиной. Фотографии автомобиля опубликовал на Reddit пользовать thenotionofperson.

Никакой информации о машине автор поста не предоставил. На фотографиях видно, что кузов установили на оригинальный Willys. Машина покрыта толстым слоем пыли и частично проржавела.

Известно также, что автомобиль обнаружили на одном из островов архипелага Вестманнаэйяр на юго-западном побережье Исландии.

О дальнейшей судьбе автомобиля нашедший его человек также никакой информации не предоставил.

Ранее немецкая компания GeigerCars представила свою версию доработок для внедорожника Wrangler, благодаря которой модель становится похожей на классический Willys. Тюнинг-ателье сделает всего 10 таких автомобилей.

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