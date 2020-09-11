Посмотрите на парусное судно, которые способно перевозить до 7 тысяч автомобилей

В создание парусного автовоза, получившего название Oceanbird, приняли участие Королевский технологический институт KTH в Стокгольме, морская консультационная компания SSPA и компания-производитель судов Wallenius Marine. Он достигает в длину 200 метров, в ширину – 40 метров, а высота составляет 100 метров, 80 из которых – это паруса.
Oceanbird оснащается двигателями, которые необходимы для входа в гавань, а также для непредвиденных ситуаций. Однако основным источником энергии является ветер. Согласно планам, судно спустят на воду в 2024 году.
У Oceanbird есть несколько недостатков по сравнению с прочими судами, которые используются для перевозки автомобилей. Например, на то, чтобы пересечь Атлантику, у парусного судна уйдёт 12 дней вместо стандартной недели. Кроме того, Oceanbird уступает ролкерам (разновидность судов-контейнеровозов для транспортировки колёсной техники) по вместимости, но незначительно. Для сравнения, норвежский Hoegh Target вмещает до 8,5 тысячи машин, а парусник – только 6-7 тысяч.
Весной этого года грузовое судно MV Golden Ray, перевозившее более четырех тысяч автомобилей Hyundai и Kia, перевернулось у берегов США. Позже было принято решение его утилизировать: для этого судно необходимо было распилить на восемь частей весом до 4000 тонн каждая, и вывезти на баржах.