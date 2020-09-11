Посмотрите на парусное судно, которые способно перевозить до 7 тысяч автомобилей

В создание парусного автовоза, получившего название Oceanbird, приняли участие Королевский технологический институт KTH в Стокгольме, морская консультационная компания SSPA и компания-производитель судов Wallenius Marine. Он достигает в длину 200 метров, в ширину – 40 метров, а высота составляет 100 метров, 80 из которых – это паруса.

Oceanbird оснащается двигателями, которые необходимы для входа в гавань, а также для непредвиденных ситуаций. Однако основным источником энергии является ветер. Согласно планам, судно спустят на воду в 2024 году.