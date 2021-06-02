На продажу выставили особняк с подземным гаражом и автомойкой, попасть в которые можно через секретный туннель

На продажу выставили особняк с подземным гаражом и автомойкой, попасть в которые можно через секретный туннельУникальную резиденцию, которую строили около 20 лет, можно приобрести за 15 миллионов долларов
Строительство поместья Windermere началось в 2003 году, однако спустя три года стройку пришлось заморозить из-за того, что будущий владелец особняка отправился на четыре с половиной года в тюрьму за неуплату налогов. Спустя почти 20 лет возведение поместья наконец завершили. Роскошный проект, расположенный на частном острове, включает в себя огромный особняк площадью 1296 квадратных метров. Попасть на территорию поместья можно по единственному узкому мосту.
Realtor
Внутри четырехэтажного дома расположены пять спален, девять ванных комнат, собственные кинотеатр и сауна, а также лифт и несколько пространств для отдыха. Главной особенностью резиденции является подземный гараж на восемь автомобилей, а также личная автомойка. Попасть в секретное пространство можно через замаскированный туннель, вход в который находится внутри поместья.
Realtor
По неизвестным причинам нынешний владелец выставил роскошное поместье Windermere на продажу. Приобрести уникальный проект можно за 15 миллионов долларов (примерно 1,1 миллиарда рублей по текущему).
В 2019 году в Австралии выставили на продажу двухэтажный дом в пригороде Турак с необычным гаражом. Подземный паркинг рассчитан на шесть-восемь автомобилей, а заезд в него сделан через подъемную часть сада, в стиле убежища Бэтмена.