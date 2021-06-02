На продажу выставили особняк с подземным гаражом и автомойкой, попасть в которые можно через секретный туннель

Строительство поместья Windermere началось в 2003 году, однако спустя три года стройку пришлось заморозить из-за того, что будущий владелец особняка отправился на четыре с половиной года в тюрьму за неуплату налогов. Спустя почти 20 лет возведение поместья наконец завершили. Роскошный проект, расположенный на частном острове, включает в себя огромный особняк площадью 1296 квадратных метров. Попасть на территорию поместья можно по единственному узкому мосту.