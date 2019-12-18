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18:29

Посмотрите на дом в Австралии с гаражом в стиле Бэтмена

Двухэтажный особняк продают за 12 миллионов австралийских долларов

Алексей Носаченко
Риелторское агентство Kay & Burton из Мельбурна, Австралия, продает двухэтажный дом в пригороде Турак с необычным гаражом. Подземный паркинг рассчитан на шесть-восемь автомобилей, а заезд в него сделан через подъемную часть сада, в стиле убежища Бэтмена.

Турак — богатый пригород Мельбурна, поэтому стоимость жилья здесь довольно высокая. Двухэтажный дом с тремя спальнями, тремя ванными, гаражом и собственной территорией площадью 743 квадратных метра оценен в 12 миллионов австралийских долларов, то есть 514 миллионов рублей. Самое необычное — въезд в подземный паркинг для восьми машин: он сделан в бэтмоновском стиле, с подъемными воротами.

В прошлом году в Калифорнии выставили на продажу «умный» гараж-музей, к которому прилагается коллекция суперкаров. Помещение площадью 650 квадратных метров способно вместить до 25 автомобилей.

Для обеспечения оптимального микроклимата гараж оборудован раздельными системами отопления, вентиляции и кондиционирования, а также промышленным осушителем воздуха, фильтрами тонкой очистки, бактерицидным облучателем и системой фильтрации с компьютерным управлением.

Недавно у клиентов Aston Martin появилась возможность создать свой «гараж мечты». Они могут воспользоваться фирменной услугой Automotive Galleries and Lairs от Q by Aston Martin. Сотрудники отделения персонализации сами спроектируют гараж или «витрину» для автомобилей, привлекут при необходимости именитых архитекторов и реализуют любую прихоть заказчика.