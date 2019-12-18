Посмотрите на дом в Австралии с гаражом в стиле Бэтмена

В прошлом году в Калифорнии выставили на продажу «умный» гараж-музей, к которому прилагается коллекция суперкаров. Помещение площадью 650 квадратных метров способно вместить до 25 автомобилей.

Для обеспечения оптимального микроклимата гараж оборудован раздельными системами отопления, вентиляции и кондиционирования, а также промышленным осушителем воздуха, фильтрами тонкой очистки, бактерицидным облучателем и системой фильтрации с компьютерным управлением.