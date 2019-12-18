Посмотрите на дом в Австралии с гаражом в стиле Бэтмена

Турак — богатый пригород Мельбурна, поэтому стоимость жилья здесь довольно высокая. Двухэтажный дом с тремя спальнями, тремя ванными, гаражом и собственной территорией площадью 743 квадратных метра оценен в 12 миллионов австралийских долларов, то есть 514 миллионов рублей. Самое необычное — въезд в подземный паркинг для восьми машин: он сделан в бэтмоновском стиле, с подъемными воротами.
В прошлом году в Калифорнии выставили на продажу «умный» гараж-музей, к которому прилагается коллекция суперкаров. Помещение площадью 650 квадратных метров способно вместить до 25 автомобилей.
Для обеспечения оптимального микроклимата гараж оборудован раздельными системами отопления, вентиляции и кондиционирования, а также промышленным осушителем воздуха, фильтрами тонкой очистки, бактерицидным облучателем и системой фильтрации с компьютерным управлением.
Недавно у клиентов Aston Martin появилась возможность создать свой «гараж мечты». Они могут воспользоваться фирменной услугой Automotive Galleries and Lairs от Q by Aston Martin. Сотрудники отделения персонализации сами спроектируют гараж или «витрину» для автомобилей, привлекут при необходимости именитых архитекторов и реализуют любую прихоть заказчика.