В итоге водителя лишили прав за регулировку стеклоочистителей сроком на один месяц и назначили штраф размером в 200 евро. Дело в том, что в минималистичном интерьере Tesla Model 3 интенсивность работы «дворников» настраивается исключительно через меню сенсорного экрана на центральной панели. Судья постановил, что тачскрин в салоне Tesla является «электронным устройством», а значит, пользоваться им в движении запрещено независимо от цели. Приговор является окончательным и не подлежит апелляции.