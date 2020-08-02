Как сообщает издание Auto Motor und Sport, инцидент произошёл в немецком городе Карлсруэ недалеко от французско-германской границы. Владелец электромобиля Tesla Model 3 возвращался вечером домой с работы и попал в сильный дождь. Тщетно пытаясь увеличить скорость работы стеклоочистителей, которые не справлялись с потоками воды, водитель в итоге вылетел на обочину и зацепил электрокаром несколько деревьев. Дорожная полиция отправила материалы по аварии в окружной суд города, где владельца Tesla признали виновным в неосторожном вождении.
В итоге водителя лишили прав за регулировку стеклоочистителей сроком на один месяц и назначили штраф размером в 200 евро. Дело в том, что в минималистичном интерьере Tesla Model 3 интенсивность работы «дворников» настраивается исключительно через меню сенсорного экрана на центральной панели. Судья постановил, что тачскрин в салоне Tesla является «электронным устройством», а значит, пользоваться им в движении запрещено независимо от цели. Приговор является окончательным и не подлежит апелляции.