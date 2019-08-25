Стали известны самые «женские» марки автомобилей в России

Исследование показало, что почти четверть (24 процента) собственников Chery в России относятся к «прекрасному полу». На втором месте по этому критерию Daewoo (22,5 процента), на третьей строчке другой китайский бренд, Lifan (20,3 процента).

В пятёрку марок с наивысшей долей владельцев-женщин вошли Peugeot (17,2 процента) и Suzuki (16,9 процента). В десятку рейтинга попали Citroen (16,3 процента), Geely (15,7 процента), Hyundai (12,7 процента), Mazda (12,5 процента) и Opel (11,7 процента).