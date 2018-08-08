Минобороны показало тренировку женской команды Армейских игр

Пульс

Видео: девушки за рулем военных «КамАЗов»

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8 августа 2018

Министерство обороны России опубликовало на своем YouTube-канале ролик с тренировками женской команды, которая впервые примет участие в конкурсе «Мастера автобронетанковой техники». Состязание пройдет в рамках Армейских международных игр (АрМИ).

Военная техника, от которой волосы встают дыбом

Женская команда Главного автобронетанкового управления Минобороны России выступит на грузовиках «КамАЗ-4350», «КамАЗ-5350», седельном тягаче «КамАЗ-65225» и внедорожнике UAZ Patriot. Ей предстоит сразиться с представителями трех иностранных армий и двумя российскими мужскими командами.

Видео с YouTube-канала Минобороны России.

В июне на YouTube-канале AiirSource Military опубликовали ролик с ежегодного танкового соревнования Strong Europe Tank Challenge. В нем показали как команды из США, Великобритании и Польши на танках Abrams M1A2, Challenger II и Leopard 2A5 проходили испытание, в котором нужно было объезжать препятствия и давить автомобили.

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