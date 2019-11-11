В России продают вездеход, собранный из ГАЗ-66 и Hummer

За основу «Лесоруба» взято модифицированное под капотную компоновку шасси ГАЗ-66 с кабиной ЗИЛ-157. У грузовика увеличен дорожный просвет и изменены характеристики амортизаторов и рессор. В качестве силовой установки используется 7,4-литровый мотор V8 от Chevrolet Suburban с собственными настройками блока управления, топливными насосами увеличенной мощности, воздушным фильтром большего объема и выхлопом на компонентах Lamborghini Gallardo.
Фото: drbroman | drive2.ru
Расчетная отдача двигателя — 350 сил и 640 Нм момента; он работает в паре с трехдиапазонной автоматической трансмиссией от Hummer. В обоих мостах «Лесоруба» установлены самоблокирующиеся дифференциалы, есть принудительная блокировка межосевого. Объем топливного бака — 240 литров. Колеса с бэдлоками изготовлены на заказ, а покрышки сделаны по образу резины для КрАЗ-255Б, в народе прозванного «Лаптёжником».
Фото: drbroman | drive2.ru
Вездеход оснащен бортовым воздушным компрессором, лебёдкой, аккумулятором увеличенной мощности, гидроусилителем руля. Продавец утверждает, что все недостатки конструкции в процессе эксплуатации были устранены.
В сентябре житель Калужской области выставил на продажу самодельный автомобиль «Монстрюша» — гибрид Mercedes-Benz W140 и ГАЗ-66. За внедорожник он захотел получить пять миллионов рублей. Под капотом автомобиля был установлен 320-сильный мотор V8 объемом 5,0 литров. Привод, конечно, полный.