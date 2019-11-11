В России продают вездеход, собранный из ГАЗ-66 и Hummer

Расчетная отдача двигателя — 350 сил и 640 Нм момента; он работает в паре с трехдиапазонной автоматической трансмиссией от Hummer. В обоих мостах «Лесоруба» установлены самоблокирующиеся дифференциалы, есть принудительная блокировка межосевого. Объем топливного бака — 240 литров. Колеса с бэдлоками изготовлены на заказ, а покрышки сделаны по образу резины для КрАЗ-255Б, в народе прозванного «Лаптёжником».