Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
17:52

В России продают вездеход, собранный из ГАЗ-66 и Hummer

Грузовик оценили в 3 999 000 рублей

© Фото: drbroman | drive2.ru
На сайте «Авито» появилось объявление о продаже вездехода «Лесоруб», собранного на агрегатах ГАЗ-66 и Hummer. Грузовик выполнен в стиле американских пикапов 1950-х годов и оценен в 3 999 000 рублей.

За основу «Лесоруба» взято модифицированное под капотную компоновку шасси ГАЗ-66 с кабиной ЗИЛ-157. У грузовика увеличен дорожный просвет и изменены характеристики амортизаторов и рессор. В качестве силовой установки используется 7,4-литровый мотор V8 от Chevrolet Suburban с собственными настройками блока управления, топливными насосами увеличенной мощности, воздушным фильтром большего объема и выхлопом на компонентах Lamborghini Gallardo.

Фото: drbroman | drive2.ru

Расчетная отдача двигателя — 350 сил и 640 Нм момента; он работает в паре с трехдиапазонной автоматической трансмиссией от Hummer. В обоих мостах «Лесоруба» установлены самоблокирующиеся дифференциалы, есть принудительная блокировка межосевого. Объем топливного бака — 240 литров. Колеса с бэдлоками изготовлены на заказ, а покрышки сделаны по образу резины для КрАЗ-255Б, в народе прозванного «Лаптёжником».

Фото: drbroman | drive2.ru

Вездеход оснащен бортовым воздушным компрессором, лебёдкой, аккумулятором увеличенной мощности, гидроусилителем руля. Продавец утверждает, что все недостатки конструкции в процессе эксплуатации были устранены.

В сентябре житель Калужской области выставил на продажу самодельный автомобиль «Монстрюша» — гибрид Mercedes-Benz W140 и ГАЗ-66. За внедорожник он захотел получить пять миллионов рублей. Под капотом автомобиля был установлен 320-сильный мотор V8 объемом 5,0 литров. Привод, конечно, полный.

Источник: Авито.ру