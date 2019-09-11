В России на продажу выставили гибрид Mercedes-Benz и ГАЗа

Впервые автомобиль показали публике в 2012 году на фестивале «Автоэкзотика», где сразу же получил «Особый приз». Через год организаторы признали «Монстрюшу» лучшим кастом-проектом выставки. Также в портфолио самоделки кубки выставки «Автострада» и участие в Moscow Off-road Show 2015 года.

Сейчас автомобиль выставлен на продажу: владелец оценил его в 5 миллионов рублей. По его словам, проект за все время строительства проект обошелся ему в 3 миллиона рублей.