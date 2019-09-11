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19:09

В России на продажу выставили гибрид Mercedes-Benz и ГАЗа

Лифтованную самоделку, которую автор назвал «Монстрюшей», оценили в 5 миллионов рублей

Житель Калужской области выставил на продажу самодельный автомобиль «Монстрюша», который является гибридом Mercedes-Benz W140 и ГАЗ-66. Новому владельцу такой необычный внедорожник обойдется в 5 миллионов рублей.

Как рассказал автор проекта, строительство началось еще в 2009 году. У него без дела стоял ГАЗ-66 в довольно хорошем состоянии, от которого не хотелось избавляться, а другу по наследству достался Mercedes-Benz W140, чей ремонт оказался слишком дорогим. В итоге проблему решили довольно необычно: скрестили советский грузовик с немецким «кабаном».

Всю ходовую часть и раму позаимствовали у грузовика, а кузов и силовую установку — у Merсedes-Benz. Под капотом автомобиля стоит 320-сильный мотор V8 объемом 5,0 литров, но сочетается он не с задним, а с полным приводом от ГАЗа. Также автомобиль оснастили еще одним радиатором с двумя вентиляторами и ГУРом от ГАЗон Next.

Впервые автомобиль показали публике в 2012 году на фестивале «Автоэкзотика», где сразу же получил «Особый приз». Через год организаторы признали «Монстрюшу» лучшим кастом-проектом выставки. Также в портфолио самоделки кубки выставки «Автострада» и участие в Moscow Off-road Show 2015 года.

Сейчас автомобиль выставлен на продажу: владелец оценил его в 5 миллионов рублей. По его словам, проект за все время строительства проект обошелся ему в 3 миллиона рублей.

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В конце июня на продажу выставили еще одну отечественную самоделку, среднемоторный спорткар «Лаура», который создали по эксклюзивному проекту в единственном экземпляре на агрегатах Audi A8. Владелец также оценил автомобиль в 5 000 000 рублей.