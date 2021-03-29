Видео: блогер сделал из куска дерева копию Chevrolet Corvette

Мастеру потребовался месяц и десять дней, чтобы превратить цельный деревянный брусок в произведение искусства. У миниатюрного Corvette открываются двери, передний багажник, капот; есть съёмная секция крыши, а также связь между рулём и колёсами.

Создатель модели спорткара заявил, что игрушечный среднемоторный Chevrolet изготовлен по заказу друга, так что цена проекта не называется. Однако похожая по трудоъёмности копия Ford F-150 Raptor была продана за 2000 долларов, так что доступными изделия столяра не назвать.