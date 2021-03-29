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Видео: блогер сделал из куска дерева копию Chevrolet Corvette

На создание масштабной модели у мастера ушло семь недель

© Скрин видео, YouTube-канал Woodworking Art
Сергей Ильин
Блогер YouTube-канала Woodworking Art сделал из куска дерева детализированную копию Chevrolet Corvette C8. Практически все детали модели выполнены из кипариса, но для движущихся элементов шасси, рулевого управления и механизмов открывания дверей использовались заготовки из металла.

Мастеру потребовался месяц и десять дней, чтобы превратить цельный деревянный брусок в произведение искусства. У миниатюрного Corvette открываются двери, передний багажник, капот; есть съёмная секция крыши, а также связь между рулём и колёсами.

Создатель модели спорткара заявил, что игрушечный среднемоторный Chevrolet изготовлен по заказу друга, так что цена проекта не называется. Однако похожая по трудоъёмности копия Ford F-150 Raptor была продана за 2000 долларов, так что доступными изделия столяра не назвать.

Видео: YouTube-канал Woodworking Art

В настоящий момент на канал Woodworking Art подписались почти 2,2 миллиона человек, а целый ряд видео набрали свыше 50 миллионов просмотров. Цели у блогера амбициозные: вьетнамский краснодеревщик стремится достичь отметки 10 миллионов подписчиков.