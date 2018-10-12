Jeep Wrangler превратили в кемпинговый внедорожник

В багажнике внедорожника установлен 12-вольтовый холодильник, раковина, газовая плита. В салоне появились новые сиденья с отделкой кожей, напольные коврики и огнетушитель. Сзади можно организовать спальные места для двух взрослых людей. Смонтированный на крыше кемпинговый модуль с помощью электропривода превращается в двухместную палатку.