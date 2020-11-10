Компания Jeep отправила в ремонт российские Wrangler

Причиной отзыва стала проблема со жгутом проводки блокиратора рулевого вала: на отозванных внедорожниках жгут может контактировать с рулевым валом при повороте руля. Со временем это может стать причиной перетирания проводов и повреждений жгута проводки, из-за которых усилитель рулевого управления может выйти из строя. Кроме этого, существует риск потери тяги двигателя.
В сервисных центрах марки на всех автомобилях проверят жгут проводов блокиратора рулевого вала с электроприводом. При обнаружении потертостей или повреждений его бесплатно закрепят стяжкой для проводов. Список VIN-номеров автомобилей, которые необходимо отвезти в сервис, опубликован на официальном сайте Росстандарта.
Стартовали продажи копии Jeep Wrangler в шесть раз дешевле оригинала
Ранее Jeep отзывал автомобили в России в июле. Тогда ремонт потребовался 253 внедорожникам Cherokee, проданным с июня 2014 года. На автомобилях обнаружили проблему с трансмиссией, которая может привести к прекращению подачи момента на передние колеса, а также потере удерживающего усилия на стоянке.