Видео: операция по спасению Jeep Wrangler, застрявшего на горной велотрассе

Днём ранее Facebook облетели фотографии Jeep Wrangler, застрявшего на узкой велотрассе неподалёку от Лома-Линда, штат Калифорния. Водителю удалось загнать внедорожник на гребень холма, по обе стороны от которого крутые склоны. Личность владельца внедорожника вскоре установили – им оказался мужчина по имени Рики Барба. По информации The Drive, на него вышли представители Ford и предложили эвакуировать машину с холма на новом Bronco за счёт компании, что могло бы стать неплохой рекламой для модели.

Однако спасение Wrangler организовали оффроадеры из сообщества Jalados 4x4: они добрались до внедорожника первыми и всего за 20 минут отбуксировали его с опасного участка, используя тросы.