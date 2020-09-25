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Видео: операция по спасению Jeep Wrangler, застрявшего на горной велотрассе

За эвакуацию внедорожника взялось калифорнийское оффроад-сообщество

Кадр из видео © Jalados 4x4
Лиза Будрина
История с брошенным на горной велотрассе в Калифорнии Jeep Wrangler закончилась хэппи-эндом: машину удалось эвакуировать усилиями местного оффроад-сообщества Jalados 4x4. Спасательной группе, в которую вошли десятки людей и внедорожников, потребовалось всего 20 минут на то, чтобы убрать Wrangler с опасного участка на вершине холма.

Днём ранее Facebook облетели фотографии Jeep Wrangler, застрявшего на узкой велотрассе неподалёку от Лома-Линда, штат Калифорния. Водителю удалось загнать внедорожник на гребень холма, по обе стороны от которого крутые склоны. Личность владельца внедорожника вскоре установили им оказался мужчина по имени Рики Барба. По информации The Drive, на него вышли представители Ford и предложили эвакуировать машину с холма на новом Bronco за счёт компании, что могло бы стать неплохой рекламой для модели.

Однако спасение Wrangler организовали оффроадеры из сообщества Jalados 4x4: они добрались до внедорожника первыми и всего за 20 минут отбуксировали его с опасного участка, используя тросы.

Видео: Jalados 4x4

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По-прежнему остаётся загадкой, каким образом Рики Барба удалось загнать Jeep Wrangler на велотрассу и какова была цель этого опасного эксперимента. Также непонятно, почему он сбежал, бросив машину, и объявился только после того, как им заинтересовалась полиция.

Источник: The Drive, Instagram.com/jalados_4x4