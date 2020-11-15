Пока Ford всё ещё сомневается насчёт установки старой доброй многолитровой «восьмёрки» в Bronco нового поколения, Jeep подтвердил выпуск Wrangler с двигателем V8. Концепт под названием Rubicon 392, показанный аккурат в день премьеры возрождённого конкурента, превратится в серийную модель уже в следующем году. Об этом Jeep заявил в официальных аккаунтах в социальных сетях, указав в подписи к видеоролику с мчащимся в клубах пыли Wrangler, что «некоторые концепты настолько мощные, что врываются в реальность».
Концепт на базе Jeep Wrangler Rubicon получил 6,4-литровый двигатель V8 семейства Hemi мощностью 450 лошадиных сил и восьмиступенчатый «автомат». По словам представителей компании, Rubicon V8 способен разгоняться до 100 км/ч менее чем за пять секунд. Внедорожник оборудован усиленной подвеской и электронной блокировкой дифференциалов . Кроме того, автомобиль оснастят стальными бамперами, лебедкой и 37-дюймовыми грязевыми шинами. Дорожный просвет будущей модели составит 340 миллиметров.