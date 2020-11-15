Пока Ford всё ещё сомневается насчёт установки старой доброй многолитровой «восьмёрки» в Bronco нового поколения, Jeep подтвердил выпуск Wrangler с двигателем V8. Концепт под названием Rubicon 392, показанный аккурат в день премьеры возрождённого конкурента, превратится в серийную модель уже в следующем году. Об этом Jeep заявил в официальных аккаунтах в социальных сетях, указав в подписи к видеоролику с мчащимся в клубах пыли Wrangler, что «некоторые концепты настолько мощные, что врываются в реальность».