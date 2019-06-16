Владельцы Jeep Wrangler решили судиться с производителем

Причиной автоколебаний управляемых колёс являются, как правило, неправильно рассчитанные характеристики амортизаторов или пружин, а также неровности дороги вроде тех, которые называют «стиральной доской». Владельцы внедорожника утверждают, что производитель знал о проблемах с передней осью, но не предпринял никаких мер для её решения. Впрочем, в FCA с ними не согласны и уверяют, что подобное явление может при определённых обстоятельствах возникать на любом автомобиле с неразрезным передним мостом.