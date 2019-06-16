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12:00

Владельцы Jeep Wrangler решили судиться с производителем

У внедорожника подозревают проблемы с передней осью

Владельцы автомобиля Jeep Wrangler подали коллективный иск против FCA. Они утверждают, что внедорожник склонен к потере управления на высоких скоростях.
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В коллективном иске против производителя, поданном в окружной суд Детройта в штате Мичиган, утверждается, что Jeep Wrangler страдает от так называемого вобблинга крайне опасного явления автоколебаний, возникающего на высоких скоростях и приводящего к потере контакта передних колёс с дорожным покрытием. Передние колёса при этом явлении начинают колебаться влево-вправо относительно курса с нарастающей частотой, а водитель ощущает сильное биение рулевого колеса. Несложно себе представить, чем это может закончиться.

Причиной автоколебаний управляемых колёс являются, как правило, неправильно рассчитанные характеристики амортизаторов или пружин, а также неровности дороги вроде тех, которые называют «стиральной доской». Владельцы внедорожника утверждают, что производитель знал о проблемах с передней осью, но не предпринял никаких мер для её решения. Впрочем, в FCA с ними не согласны и уверяют, что подобное явление может при определённых обстоятельствах возникать на любом автомобиле с неразрезным передним мостом.

Большинство жалоб на автоколебания, зарегистрированных дилерами Jeep, относились к использованию владельцами Wrangler неоригинальных деталей подвески или колёс, изношенным компонентам рулевого управления или неправильному давлению в шинах. При своевременном снижении скорости потери управления можно избежать, но если вовремя не замедлиться, это явление грозит серьёзной аварией. Проблемой с передней осью внедорожника заинтересовалось и Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA), которое проведёт собственное расследование.

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