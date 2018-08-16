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16 августа 19:03

Jeep назвал рублевые цены на новый Wrangler

Внедорожник будет доступен только с двухлитровым турбомотором

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На сайте компании Jeep появились цены на внедорожник Wrangler нового поколения. Самый доступный вариант модели обойдется в 3,15 миллиона рублей.

Стоимость нового «Рэнглера» дилеры марки сообщили «Мотору» еще в мае, однако с тех пор они были пересмотрены в сторону увеличения. При этом объявленные ранее модификации и варианты комплектаций внедорожника остались прежними.

КомплектацияТри двериПять дверей
Sport3 150 000 рублей3 380 000 рублей
Sahara3 490 000 рублей3 730 000 рублей
Rubicon3 740 000 рублей3 950 000 рублей

Как и предполагалось, первоначально Jeep Wrangler будет доступен только с двухлитровым турбированным мотором мощностью 272 лошадиных силы, работающим в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Позднее должен появиться атмосферный двигатель 3.6 V6, выдающий 284 силы, а также, возможно, 200-сильный дизель 2.2, который стали предлагать для модели в Европе.

Модификации Sport и Sahara имеют полный привод Command-Trac с двухступенчатой раздаткой и механической блокировкой заднего дифференциала, а «Рубикон» -- «ползучую» раздаточную коробку, принудительную блокировку переднего, заднего межколесного дифференциалов и размыкаемый передний стабилизатор. В базовое оснащение входит подогрев руля, мультимедийная система с пятидюймовым экраном и бесключевой доступ.

За 250 тысяч рублей для «Сахары» и «Рубикона» вместо жесткой трехсекционной крыши можно заказать мягкий верх, складывающийся при помощи электропривода.

Как ранее сообщили дилеры, первыми должны добраться до автосалонов трехдверки.

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