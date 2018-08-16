Jeep назвал рублевые цены на новый Wrangler

Стоимость нового «Рэнглера» дилеры марки сообщили «Мотору» еще в мае, однако с тех пор они были пересмотрены в сторону увеличения. При этом объявленные ранее модификации и варианты комплектаций внедорожника остались прежними.
|Комплектация
|Три двери
|Пять дверей
|Sport
|3 150 000 рублей
|3 380 000 рублей
|Sahara
|3 490 000 рублей
|3 730 000 рублей
|Rubicon
|3 740 000 рублей
|3 950 000 рублей
Как и предполагалось, первоначально Jeep Wrangler будет доступен только с двухлитровым турбированным мотором мощностью 272 лошадиных силы, работающим в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Позднее должен появиться атмосферный двигатель 3.6 V6, выдающий 284 силы, а также, возможно, 200-сильный дизель 2.2, который стали предлагать для модели в Европе.
Модификации Sport и Sahara имеют полный привод Command-Trac с двухступенчатой раздаткой и механической блокировкой заднего дифференциала, а «Рубикон» -- «ползучую» раздаточную коробку, принудительную блокировку переднего, заднего межколесного дифференциалов и размыкаемый передний стабилизатор. В базовое оснащение входит подогрев руля, мультимедийная система с пятидюймовым экраном и бесключевой доступ.
За 250 тысяч рублей для «Сахары» и «Рубикона» вместо жесткой трехсекционной крыши можно заказать мягкий верх, складывающийся при помощи электропривода.
Как ранее сообщили дилеры, первыми должны добраться до автосалонов трехдверки.