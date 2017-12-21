Просто послушайте: пять минут стартующих классических ралли-каров

На YouTube-канала Marchettino опубликован пятиминутный ролик с классическими раллийными автомобилями, стартующими с места. Видео было снято на гонке «15° Rally Legend 2017», прошедшей в конце осени в Сан-Марино.

В ролике можно увидеть Audi ur-Quattro, Lancia 037, Fiat Abarth 131 и другие известные классические раллийных машины. Также можно посмотреть на самые быстрые ралли-кары на зимних дорогах, на машину, пролетевшую 50 метров, и на дрифт и прыжки современных автомобилей чемпионата мира по ралли.