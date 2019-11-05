Subaru WRX STI лишится двух дверей со сменой поколения

Также значительные обновления коснутся модификации с механической трансмиссией. В отличие от Toyota, которая наотрез отказалась выпускать модель Supra с тремя педалями, Subaru намерена сохранить версию с шестиступенчатой ручной коробкой. Она будет работать в паре с турбомотором FA24, который после обновления станет полностью алюминиевым. Такая же силовая установка, как ожидается, появится на следующем поколении Subaru BRZ и его «брата-близнеца» Toyota GT86.

Несмотря на то, что Subaru пообещали строить все новые модели на собственной глобальной платформе SGP, какая «тележка» ляжет в основу новой WRX пока неясно. Есть вероятность, что это будет такая же архитектура, как у BRZ/GT86, но в то же время новое поколение раллийной легенды могут построить и на тойотовской TNGA.