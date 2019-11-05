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20:07

Subaru WRX STI лишится двух дверей со сменой поколения

В создании спорткара будут принимать участие инженеры Toyota

Cпортседан Subaru WRX STI и его «гражданские братья» WRX, могут лишиться двух дверей после смены поколения. Как ожидается, модель вернется к кузову купе, которое было доступно только на первом поколении.

Как пишет японский портал Best Car, новый WRX получит обновленную версию двухлитрового турбомотора FA20, которая будет сочетаться с бесступенчатой трансмиссией с несколькими спортивными режимами. Привод будет полный, но тоже доработанный, причем инженерами компании Toyota, «дочкой» которой в ближайшем будущем станет Subaru.

Также значительные обновления коснутся модификации с механической трансмиссией. В отличие от Toyota, которая наотрез отказалась выпускать модель Supra с тремя педалями, Subaru намерена сохранить версию с шестиступенчатой ручной коробкой. Она будет работать в паре с турбомотором FA24, который после обновления станет полностью алюминиевым. Такая же силовая установка, как ожидается, появится на следующем поколении Subaru BRZ и его «брата-близнеца» Toyota GT86.

Несмотря на то, что Subaru пообещали строить все новые модели на собственной глобальной платформе SGP, какая «тележка» ляжет в основу новой WRX пока неясно. Есть вероятность, что это будет такая же архитектура, как у BRZ/GT86, но в то же время новое поколение раллийной легенды могут построить и на тойотовской TNGA.

Subaru WRX STI дрифтит на снегу

О создании альянса Subaru-Toyota стало известно в конце сентября — тогда руководство обеих марок договорилось о расширении сотрудничества и двухсторонней покупке новых пакетов акций. Компании планируют разделить расходы на создание новых автомобилей и совместными усилиями разработать платформу для первого электрифицированного автомобиля.