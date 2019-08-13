Toyota отказалась ставить на Supra «механику», поэтому за дело взялись тюнеры

Во время одного из интервью касательно нового поколения Toyota Supra главный инженер Тецуя Тада сказал, что если спрос на механическую трансмиссию будет большим, компания рассмотрит вариант создания такой модификации. Сейчас же, в недавнем интервью Autoblog.com он заявил, что механику на «Супре» можно не ждать и что покупатели, которым нужна механическая трансмиссия, должны выбирать спорткар Toyota GT86.
Но способ получить «Супру» на «механике» все же есть, вопреки словам главного инженера. Ателье European Auto Group подготовило специальный тюнинг-кит для двухдверки, который включает полный свап восьмиступенчатого автомата на механическую КПП.
По данным Carbuzz, за 12 тысяч долларов (781 062 рублей по текущему курсу) на купе установят трансмиссию с ручным переключением любому желающему. При этом ателье использует агрегаты BMW, чтобы не возникало проблем с совместимостью. Работы займут до от 30 до 45 дней, сервис уже открыл предзаказ, для оформления которого нужно оплатить половину стоимости.
Но есть и хорошая новость из этого интервью — «Супра» станет мощнее. Тада пообещал, что с каждой новой версией спорткар будет прибавлять в лошадиных силах, поэтому есть все основания ожидать, что рядную «турбошестерку» для начала форсируют хотя бы на 50 сил. Сейчас отдача мотора, которым с японцами поделилась модель BMW Z4, составляет 340 лошадиных сил.
Помимо недовольства отсутствием механической коробки передач, поклонников модели возмутило решение отказаться от родного японского мотора 2JZ и вместо него перевести «Супру» на баварский двигатель от BMW Z4. Но и из этой ситуации нашли выход: еще до официального старта продаж различные тюнинг-ателье начали предлагать готовые свап-комплекты для замены «турбошестерки» на двигатель от прошлого поколения.
В России продажи Toyota Supra нового поколения стартовали в конце прошлой недели. Начальная цена на нашем рынке составляет 5 534 000 рублей, спорткупе привезли в дилерские центры в девяти разных городах страны среди которых Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Ростов-на-Дону.