Toyota отказалась ставить на Supra «механику», поэтому за дело взялись тюнеры

Во время одного из интервью касательно нового поколения Toyota Supra главный инженер Тецуя Тада сказал, что если спрос на механическую трансмиссию будет большим, компания рассмотрит вариант создания такой модификации. Сейчас же, в недавнем интервью Autoblog.com он заявил, что механику на «Супре» можно не ждать и что покупатели, которым нужна механическая трансмиссия, должны выбирать спорткар Toyota GT86.

Но способ получить «Супру» на «механике» все же есть, вопреки словам главного инженера. Ателье European Auto Group подготовило специальный тюнинг-кит для двухдверки, который включает полный свап восьмиступенчатого автомата на механическую КПП.