Subaru сделала самый мощный WRX STi. Для Южной Африки

2,5-литровый турбированный «оппозитник» Subaru WRX STi Diamond Edition выдает 354 лошадиные силы и 464 Нм крутящего момента — на 54 силы и 57 Нм момента больше, чем у базовой машины. Однако по показателю мощности южноафриканская версия не смогла превзойти японскую WRX STi TC380 (380 сил) и британскую Impreza STI CS400 (400 сил и 515 Нм момента).