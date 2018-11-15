Subaru сделала самый мощный WRX STi. Для Южной Африки

2,5-литровый турбированный «оппозитник» Subaru WRX STi Diamond Edition выдает 354 лошадиные силы и 464 Нм крутящего момента — на 54 силы и 57 Нм момента больше, чем у базовой машины. Однако по показателю мощности южноафриканская версия не смогла превзойти японскую WRX STi TC380 (380 сил) и британскую Impreza STI CS400 (400 сил и 515 Нм момента).
По данным производителя, «заряженный» седан разгоняется до «сотни» на 0,7 секунды быстрее обычного WRX STi — за пять секунд ровно. Упражнение 0-160 километров в час Diamond Edition выполняет за 13,7 секунды (обычной машине не это требуется 14,76 секунды).
В оснащение особого WRX STi вошли новая распорка, тормозные механизмы Brembo с шестипоршневыми суппортами спереди и двухпоршневыми сзади, проставки колес, увеличивающие колею на 20 миллиметров, 19-дюймовые затемненные колесные диски. В салоне установлена аудиосистема Harmon Kardon с семью динамиками и «мультимедийка» с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Первый поставки Subaru WRX STi Diamond Edition запланированы на январь следующего года. Общий тираж спецверсии не превысит 30 экземпляров.