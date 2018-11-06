Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
15:04

Subaru подготовит очень мощную версию WRX STI

Машину разработают совместно с раллистом Тошихиро Араи

© На фото — Subaru WRX STI S208
Компания Subaru начала прием заказов на особо мощную версию модели WRX STI. Машина с индексом TC380 будет выпущена тиражом всего 50 экземпляров, и все предназначены исключительно для внутреннего японского рынка.

Информации об автомобиле крайне мало: например, опубликован лишь логотип спецверсии, а фотографий самой машины пока нет. Новинка готовилась под руководством Тошихиро Араи — известного японского раллиста, двукратного чемпиона мира в зачете Production Car WRC.

Неясна даже точная мощность двигателя — можно лишь предполагать, что число 380 в индексе означает округленную отдачу мотора в лошадиных силах. Сейчас модель для японского рынка оснащается двухлитровым турбированным двигателем мощностью 308 лошадиных сил, вариант для Европы и России — 2,5-литровым, мощностью 310 лошадиных сил.

По сути, Subaru WRX STI TC380 представляет собой продукт заводского тюнинга. Двигатель снабдили новым турбокомпрессором HKS GT III RS Sport, металлическим катализатором HKS и воздушным фильтром Arai Motorsport. Оконечный глушитель — также фирмы HKS, модели Super Turbo.

В салоне установлены кресла Recaro, изготовленные специально для этой версии — на каждом нанесен порядковый номер машины. Едва ли не единственным внешним отличием спецверсии станет передний спойлер из углепластика, закрепленный под штатным передним бампером.

Стоимость новинки составит 4 965 840 иен, что составляет 2 884 000 российских рубля по сегодняшнему курсу. Это на 28 процентов больше, чем цена обычной Subaru WRX STI на японском рынке.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...