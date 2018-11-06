Subaru подготовит очень мощную версию WRX STI

Информации об автомобиле крайне мало: например, опубликован лишь логотип спецверсии, а фотографий самой машины пока нет. Новинка готовилась под руководством Тошихиро Араи — известного японского раллиста, двукратного чемпиона мира в зачете Production Car WRC.
Неясна даже точная мощность двигателя — можно лишь предполагать, что число 380 в индексе означает округленную отдачу мотора в лошадиных силах. Сейчас модель для японского рынка оснащается двухлитровым турбированным двигателем мощностью 308 лошадиных сил, вариант для Европы и России — 2,5-литровым, мощностью 310 лошадиных сил.
По сути, Subaru WRX STI TC380 представляет собой продукт заводского тюнинга. Двигатель снабдили новым турбокомпрессором HKS GT III RS Sport, металлическим катализатором HKS и воздушным фильтром Arai Motorsport. Оконечный глушитель — также фирмы HKS, модели Super Turbo.
В салоне установлены кресла Recaro, изготовленные специально для этой версии — на каждом нанесен порядковый номер машины. Едва ли не единственным внешним отличием спецверсии станет передний спойлер из углепластика, закрепленный под штатным передним бампером.
Стоимость новинки составит 4 965 840 иен, что составляет 2 884 000 российских рубля по сегодняшнему курсу. Это на 28 процентов больше, чем цена обычной Subaru WRX STI на японском рынке.