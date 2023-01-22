Subaru WRX и Toyota GR Yaris сравнили в гонке по прямой

В заезде сошлись две японские модели

Журналисты издания Car South Africa во время очередного тест-драйва устроили битву двух моделей, которые сравнили в заезде по прямой. Участниками дуэли в привычном для современного YouTube-формата стали два представителя японского автопрома — последнее поколение седана Subaru WRX и «заряженный» хэтчбек Toyota Yaris в исполнении GR. У обеих моделей — полный привод, но разные моторы и разные коробки передач, что добавляет интриги. Хотя дуэлянты оказались равны по мощности, близки по крутящему моменту и аналогичны по типу привода, но различны по трансмиссии.