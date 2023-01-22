Subaru WRX и Toyota GR Yaris сравнили в гонке по прямой

Subaru WRX и Toyota GR Yaris сравнили в гонке по прямойВ заезде сошлись две японские модели
Журналисты издания Car South Africa во время очередного тест-драйва устроили битву двух моделей, которые сравнили в заезде по прямой. Участниками дуэли в привычном для современного YouTube-формата стали два представителя японского автопрома — последнее поколение седана Subaru WRX и «заряженный» хэтчбек Toyota Yaris в исполнении GR. У обеих моделей — полный привод, но разные моторы и разные коробки передач, что добавляет интриги. Хотя дуэлянты оказались равны по мощности, близки по крутящему моменту и аналогичны по типу привода, но различны по трансмиссии.
Subaru WRX в исполнении TS оснащается 2,4-литровым 275-сильным турбомотором с крутящим моментом 350 Нм, который в конкретном случае сочетается с вариатором, настройки которого имитируют восемь ступеней коробки передач.
Что касается GR Yaris, то компактный хэтчбек имеет под капотом трёхцилиндровый 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 275 сил и тягой 360 Нм. Нюанс лишь в том, что сочетается такой двигатель с 6-ступенчатой механической коробкой передач.