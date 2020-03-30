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1:11

В Китае выпустили вместительный электрокар, который компактнее «Оки»

Длина четырёхместного сити-кара Wuling менее трёх метров

© Wuling
Сергей Ильин
Китайская «дочка» SAIC-General Motors, фирма Wuling, представила субкомпактный электромобиль длиной всего 2917 миллиметров. Для сравнения длина «Оки» — 3200 миллиметров. Создатели сити-кара называют интерьер Wuling «удивительно вместительным». Салон рассчитан на четырёх пассажиров, а задние кресла могут складываться, образуя ровный пол.

Разработчики сити-кара Wuling не скрывают, что вдохновлялись японскими кей-карами — субкомпактными городскими автомобилями, которые очень вместительны для своих габаритов из-за высокого угловатого кузова. Электромобиль Wuling действительно получился довольно высоким (1621 миллиметр), а трансформируемый салон позволил отказаться от багажника в привычном понимании.

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Передняя панель трёхдверного китайского сити-кара оформлена в стиле минимализма: мультимедийного комплекса с тачскрином нет — только аудиосистема, приборы отображаются на цифровом экране, все переключатели аналоговые, а селектор выбора режимов движения выполнен в виде шайбы. Передние кресла отличаются тонким профилем, за спинками при сложенном заднем ряде сидений остаётся 740 литров полезного объёма. Кроме того, в салоне предусмотрены 12 отсеков и ниш для мелочёвки.

Технически Wuling прост: спереди расположен 27-сильный электромотор, под полом расположена аккумуляторная батарея ёмкостью 9,2 или 13,8 киловатт-часа. Пока автономность новинки не заявлена, но ожидается, что в зависимости от версии электрокар сможет проехать без подзарядки от 100 или 150 километров по циклу NEDC.

На внутреннем рынке субкомпактный электрокар Wuling появится в третьем квартале 2020 года. Прайс-листа пока нет, но судя по аскетичному интерьеру и небогатому оснащению, цена будет невысокой.