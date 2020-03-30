В Китае выпустили вместительный электрокар, который компактнее «Оки»

Передняя панель трёхдверного китайского сити-кара оформлена в стиле минимализма: мультимедийного комплекса с тачскрином нет — только аудиосистема, приборы отображаются на цифровом экране, все переключатели аналоговые, а селектор выбора режимов движения выполнен в виде шайбы. Передние кресла отличаются тонким профилем, за спинками при сложенном заднем ряде сидений остаётся 740 литров полезного объёма. Кроме того, в салоне предусмотрены 12 отсеков и ниш для мелочёвки.

Технически Wuling прост: спереди расположен 27-сильный электромотор, под полом расположена аккумуляторная батарея ёмкостью 9,2 или 13,8 киловатт-часа. Пока автономность новинки не заявлена, но ожидается, что в зависимости от версии электрокар сможет проехать без подзарядки от 100 или 150 километров по циклу NEDC.