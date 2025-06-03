Женщины выбрали лучший автомобиль года

Выбор Hyundai Santa Fe лучшим автомобилем года стал для многих неожиданным, так как далеко не всем пришелся по вкусу новый дизайн некогда популярного в России кроссовера. «Глобальный» Santa Fe предлагается либо с «атмосферником» 2.5 и восьмидиапазонным автоматом, либо с турбомотором того же объема и преселективным «роботом». Практически сразу после запуска у модели для рынка США обнаружили дефект — некорректную прошивку блока управления роботизированной трансмиссии. Так что Hyundai пришлось срочно отзывать все проданные экземпляры, которых к тому моменту насчитывалось более 13 тысяч штук.