Экологи потребовали запретить рекламу кроссоверов и внедорожников

По оценке французского отделения WWF, в 2019 году 42 процента рекламного бюджета автогигантов (1,8 миллиарда евро) было потрачено на продвижение кроссоверов и внедорожников. Ежедневно 3 часа 50 минут эфирного времени тратится на перечисление преимуществ вседорожников перед другими типами автомобилей.

В WWF считают, что автопроизводители манипулируют общественным мнением. Безопасность кроссоверов и внедорожников преувеличена, поскольку по данным страховой фирмы AXA риск попадания в ДТП за рулём приподнятного автомобиля увеличивается на десять процентов. Аргумент для поклонников активного отдыха также не выдерживает критики, ведь именно кроссоверы и внедорожники загрязняют окружающую среду сильнее автомобилей с другим форм-фактором.

Экологические активисты предложили ввести дополнительный налог для производителей автомобилей снаряжённой массой свыше 1400 килограммов, однако власти увеличили лимит до 1800 килограммов, так что под повышенную ставку попали только два процента легковушек, продаваемых во Франции.