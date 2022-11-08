В России заработал сайт китайской марки Tank

В России Tank 500, как ожидается, будет доступен без электрического «довеска». Внедорожник будет поставляться с 299-сильным мотором. Модель также получит 224-миллиметровый клиренс, демультипликатор и блокировку заднего дифференциала. В Китае для машины доступна и передняя блокировка, но только в качестве опции.

На российском сайте Tank пока опубликованы лишь фотографии моделей, предварительная информация о них и подписка на новости марки.