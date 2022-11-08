В России заработал сайт китайской марки Tank

В России заработал сайт китайской марки TankБрутальные внедорожники поступят в продажу уже в ближайшее время
Китайский бренд Tank, который входит в концерн Great Wall, запустил российский сайт. Компания известна брутальными внедорожниками, которые уже в ближайшее время должны появиться в продаже на нашем рынке. По предварительным планам, первые машины станут доступны для предзаказа в начале 2023 года. В первую очередь покупателям будут доступны модели Tank 300 и Tank 500, которые поначалу будут экспортировать из Китая, однако в планах наладить локализованное производство в Тульской области.
Оба внедорожника — рамные, с полным приводом и блокировками дифференциалов. Модель с индексом 300 является «младшей» в линейке: на домашнем рынке она представлена с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 227 лошадиных сил, но для российского рынка агрегат дефорсируют до 220 сил.
Tank 300
«Старший» Tank 500 по размерам близок к Toyota Land Cruiser 200. Эта модель комплектуется трехлитровой «битурбошестеркой» предельной мощностью 354 лошадиные силы (на первых секундах разгона агрегату помогает 48-вольтовый стартер-генератор) и восьмидиапазонным автоматом.
Tank 500
В России Tank 500, как ожидается, будет доступен без электрического «довеска». Внедорожник будет поставляться с 299-сильным мотором. Модель также получит 224-миллиметровый клиренс, демультипликатор и блокировку заднего дифференциала. В Китае для машины доступна и передняя блокировка, но только в качестве опции.
На российском сайте Tank пока опубликованы лишь фотографии моделей, предварительная информация о них и подписка на новости марки.
Официальная премьера обеих моделей для российского рынка состоится до конца текущего года, а продажи начнутся в начале 2023-го — об этом компания объявила еще в конце октября в рамках презентации марки.