В России отзовут Mercedes-Benz X-Class из-за проблем с фаркопом

Проблемы с фаркопом на X-Class стали следствием ошибочной инструкции по эксплуатации: в памятке указан слишком высокий момент затяжки крепежных болтов для установки поперечины. Если при буксировке прицепа крепление было затянуто согласно инструкции, то сцепка может сломаться, что приведет к отсоединению тягово-сцепного устройства во время движения.
Представители Mercedes-Benz проинформируют владельцев пикапов, попадающих под отзыв. Автомобили, попадающие в группу риска, необходимо предоставить в сервисные центры для проведения замены болтов фаркопа. Дефект будет устранен бесплатно. VIN-номера дефектных автомобилей опубликованы на сайте Росстандарта.
Mercedes-Benz не впервые отзывает X-Class: в июне этого года внепланово посетить сервис из-за проблем с плафоном освещения пришлось 330 владельцам пикапов, а в апреле 739 машин были отозваны из-за неполадок в «ЭРА-ГЛОНАСС».