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17:00

В России отзовут Mercedes-Benz X-Class из-за проблем с фаркопом

Поломка может возникнуть из-за ошибки в инструкции по эксплуатации

© Mercedes-Benz
Росстандарт объявил о начале сервисной кампании, которая коснется 575 владельцев Mercedes-Benz X-Class. Отзыв затронет пикапы с тягово-сцепным устройством, проданные с марта по декабрь прошлого года.

Проблемы с фаркопом на X-Class стали следствием ошибочной инструкции по эксплуатации: в памятке указан слишком высокий момент затяжки крепежных болтов для установки поперечины. Если при буксировке прицепа крепление было затянуто согласно инструкции, то сцепка может сломаться, что приведет к отсоединению тягово-сцепного устройства во время движения.

Представители Mercedes-Benz проинформируют владельцев пикапов, попадающих под отзыв. Автомобили, попадающие в группу риска, необходимо предоставить в сервисные центры для проведения замены болтов фаркопа. Дефект будет устранен бесплатно. VIN-номера дефектных автомобилей опубликованы на сайте Росстандарта.

Mercedes-Benz не впервые отзывает X-Class: в июне этого года внепланово посетить сервис из-за проблем с плафоном освещения пришлось 330 владельцам пикапов, а в апреле 739 машин были отозваны из-за неполадок в «ЭРА-ГЛОНАСС».

Источник: Росстандарт