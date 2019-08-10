В России отзовут Mercedes-Benz X-Class из-за проблем с фаркопом

Проблемы с фаркопом на X-Class стали следствием ошибочной инструкции по эксплуатации: в памятке указан слишком высокий момент затяжки крепежных болтов для установки поперечины. Если при буксировке прицепа крепление было затянуто согласно инструкции, то сцепка может сломаться, что приведет к отсоединению тягово-сцепного устройства во время движения.