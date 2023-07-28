Уточнены сроки начала продаж кроссовера Lada X-Cross 5

Lada X-Cross 5 — это не оригинальная модель АвтоВАЗа, а китайский FAW Bestune T77 с логотипами Lada. Переднеприводный кроссовер С-класса FAW Bestune T77 оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 160 лошадиных сил, который может работать как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями.

Ранее Максим Соколов говорил о том, что максимально оснащенный X-Cross 5 будет стоить «до 2,5 миллиона рублей», однако теперь глава АвтоВАЗа уточнил, что рекомендованные розничные цены будут зависеть от курса юаня и доллара. Ориентиром могут послужить актуальные российские цены на исходный FAW Bestune T77 китайского производства: в зависимости от комплектации кроссовер стоит от 2 169 000 до 2 432 000 рублей.