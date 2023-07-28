Уточнены сроки начала продаж кроссовера Lada X-Cross 5

Уточнены сроки начала продаж кроссовера Lada X-Cross 5Стоимость новой модели Lada будет зависеть от курса валют
Глава АвтоВАЗа обозначил сроки появления в продаже Lada X-Cross 5. По словам руководителя АвтоВАЗа Максима Соколова, Lada X-Cross 5, которую с середины июня собирают на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, поступит в продажу в четвертом квартале 2023 года. «Мы нацелены на то, что первая партия автомобилей завода "Лада Санкт-Петербург" будет реализована в этом году, у нас уже есть покупатели», — добавил он. Цена модели будет зависеть от курса доллара и юаня.
Lada X-Cross 5 — это не оригинальная модель АвтоВАЗа, а китайский FAW Bestune T77 с логотипами Lada. Переднеприводный кроссовер С-класса FAW Bestune T77 оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 160 лошадиных сил, который может работать как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями.
Ранее Максим Соколов говорил о том, что максимально оснащенный X-Cross 5 будет стоить «до 2,5 миллиона рублей», однако теперь глава АвтоВАЗа уточнил, что рекомендованные розничные цены будут зависеть от курса юаня и доллара. Ориентиром могут послужить актуальные российские цены на исходный FAW Bestune T77 китайского производства: в зависимости от комплектации кроссовер стоит от 2 169 000 до 2 432 000 рублей.
Полной информации о комплектациях пока нет, но еще в июне АвтоВАЗ подтвердил: у новинки будут системы активной безопасности ADAS (включает систему контроля за состоянием водителя, ассистент контроля полосы, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и автоматический дальний свет), панорамная крыша и мультимедийная система с 12-дюймовым тачскрином. Фактически модель станет первым автомобилем марки Lada, который получит панорамную крышу.
Пока модель собирают крупноузловым методом, а по полному циклу со сваркой и окраской кузовов Lada X-Cross 5 начнут производить в 2024 году.