Названы российские цены на BMW X3 M и X4 M

В стандартное оснащение BMW X3 M Competition и X4 M Competition помимо всего прочего вошли 21-дюймовые колеса, спортивные сиденья с кожаной отделкой, аудиосистема Harman Kardon Surround Sound, проекционный дисплей, а также выхлопная система М sport.
Комплектации кроссоверов серии Special Edition фиксированы, покупатель может выбрать лишь цвет кузова и обивки салона. В список оборудования входят 20-дюймовые колеса, адаптивные светодиодные фары, спортивные сиденья М с вентиляцией, аудиосистема Harman Kardon Surround Sound и проекционный дисплей.
На BMW X3 M и X4 M дебютировал новый двигатель, разработанный подразделением BMW M. Это трехлитровая рядная «шестерка» S58 с двумя турбонагнетателями. В базовой версии она выдает 480 сил и 600 Нм момента (доступен с 2600 до 5600 оборотов в минуту), Competition — 510 сил при неизменном моменте, который доступен в более широком диапазоне — от 2600 до 5950 оборотов в минуту.
Турбомотор совмещен с восьмидиапазонным спортивным «автоматом» M Steptronic. Привод — полный M xDrive с двумя режимами работы и активным дифференциалом M.