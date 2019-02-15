Названы российские цены на BMW X3 M и X4 M

На BMW X3 M и X4 M дебютировал новый двигатель, разработанный подразделением BMW M. Это трехлитровая рядная «шестерка» S58 с двумя турбонагнетателями. В базовой версии она выдает 480 сил и 600 Нм момента (доступен с 2600 до 5600 оборотов в минуту), Competition — 510 сил при неизменном моменте, который доступен в более широком диапазоне — от 2600 до 5950 оборотов в минуту.