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10:33

Названы российские цены на BMW X3 M и X4 M

Кроссовер X4 M Competition оказался всего на 100 тысяч рублей дешевле X6 M

Компания BMW озвучила российские цены на «заряженные» кроссоверы X3 M и X4 M. Машины предложат в версии Competition — 7 680 000 и 7 840 000 рублей соответственно, а также в лимитированном исполнении Special Edition — 6 690 000 рублей за X3 M и 6 820 000 рублей за X4 M. Для сравнения: цена BMW M5 Competition составляет минимум 7 790 000 рублей, X6 M — 7 940 000 рублей.
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В стандартное оснащение BMW X3 M Competition и X4 M Competition помимо всего прочего вошли 21-дюймовые колеса, спортивные сиденья с кожаной отделкой, аудиосистема Harman Kardon Surround Sound, проекционный дисплей, а также выхлопная система М sport.

Комплектации кроссоверов серии Special Edition фиксированы, покупатель может выбрать лишь цвет кузова и обивки салона. В список оборудования входят 20-дюймовые колеса, адаптивные светодиодные фары, спортивные сиденья М с вентиляцией, аудиосистема Harman Kardon Surround Sound и проекционный дисплей.

На BMW X3 M и X4 M дебютировал новый двигатель, разработанный подразделением BMW M. Это трехлитровая рядная «шестерка» S58 с двумя турбонагнетателями. В базовой версии она выдает 480 сил и 600 Нм момента (доступен с 2600 до 5600 оборотов в минуту), Competition — 510 сил при неизменном моменте, который доступен в более широком диапазоне — от 2600 до 5950 оборотов в минуту.

Турбомотор совмещен с восьмидиапазонным спортивным «автоматом» M Steptronic. Привод — полный M xDrive с двумя режимами работы и активным дифференциалом M.

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